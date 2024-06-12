МЮ выбирает нападающего из Зиркзее, Тоуни и Дэвида

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из трех игроков по укреплению позиции нападающего.

Главный тренер Эрик Тен Хага, которому удалось избежать увольнения, уже озвучил свое желание купить нападающего этим летом, и накануне издание Sky Sports назвало Джошуа Зиркзее из "Болоньи" целью номер один для "красных дьяволов".



Однако ESPN утверждает, что Зиркзее — лишь одно из трех имен в шорт-листе "Юнайтед". Также этот список содержит Айвена Тоуни из "Брентфорда" и Джонатана Дэвида из "Лилля".



Все трое перечисленных нападающих могут доступны за адекватные деньги, потому что контракт Зиркзее предусматривает отступные в 34 миллиона фунтов, а Тоуни с Дэвидом находятся на пороге заключительных 12 месяцев по своим контрактам.



В данный момент "Юнайтед" обладает лишь одним чистым форвардом в лице 21-летнего Расмуса Хейлунда. Контракт Антони Мартиаля истекает в конце июня и продлен не будет.