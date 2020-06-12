"Юнайтед" решил оставить Тен Хага

Эрик Тен Хаг останется на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Соответствующее решение было принято по итогам анализа сезона 2023/24.

В минувшем сезоне Тен Хаг завоевал Кубок Англии, но при этом "Юнайтед" занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге финишировал только восьмым.



После победы 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая боссы "Юнайтед" приступили к анализу этого сезона. Параллельно "дьяволы" контактировали с другими тренерами, рассматриваемыми на замену Тен Хагу.



Но после того, как стало известно, что ни Кирана Маккенны, ни Томаса Тухеля, ни Маурисио Почеттино не будет на "Олд Траффорд", "Юнайтед" решил отказаться от смены главного тренера.



Это решение связано не только с дефицитом привлекательных вариантов на замену Тен Хагу, но и с необходимостью выплачивать компенсацию Эрику в случае увольнения.



Как сообщает The Athletic, 54-летний голландец уже ознакомился с этим решением и согласился продолжить работу в "Юнайтед", где у него остается один год по контракту.



Ожидается, что теперь "Юнайтед" и Тен Хаг обсудят продление сотрудничества.