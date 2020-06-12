"Юнайтед" решил оставить Тен Хага

Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг останется на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Соответствующее решение было принято по итогам анализа сезона 2023/24.

В минувшем сезоне Тен Хаг завоевал Кубок Англии, но при этом "Юнайтед" занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге финишировал только восьмым.

После победы 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая боссы "Юнайтед" приступили к анализу этого сезона. Параллельно "дьяволы" контактировали с другими тренерами, рассматриваемыми на замену Тен Хагу.

Но после того, как стало известно, что ни Кирана Маккенны, ни Томаса Тухеля, ни Маурисио Почеттино не будет на "Олд Траффорд", "Юнайтед" решил отказаться от смены главного тренера.

Это решение связано не только с дефицитом привлекательных вариантов на замену Тен Хагу, но и с необходимостью выплачивать компенсацию Эрику в случае увольнения.

Как сообщает The Athletic, 54-летний голландец уже ознакомился с этим решением и согласился продолжить работу в "Юнайтед", где у него остается один год по контракту.

Ожидается, что теперь "Юнайтед" и Тен Хаг обсудят продление сотрудничества.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2024 00:30

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Последние комментарии:




  1. bembo 12.06.2024 01:28 # bembo
    Фатимули4ка ахахахахаха

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  2. mafia-fake 12.06.2024 01:26 # mafia-fake
    Во Франкфурт-на-Майне на украинку напал афганец Мохаммед Заман и несколько раз ударил ножом.

    Из ниоткуда преступник подошел сзади, схватил ее за плечо и несколько раз ударил ножом по голове и шее.



    И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ!!!

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  3. alexomck 12.06.2024 00:56 # alexomck
    Стечение обстоятельств, не могут у руководства МЮ мозги появиться.

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  4. satellite 12.06.2024 00:52 # satellite
    дарнелл нёрс должен сдохнуть

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  5. satellite 12.06.2024 00:52 # satellite
    это всё потому что ливерпуль клуб пидорасов

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  6. gameboy 12.06.2024 00:51 # gameboy
    Кринж

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  7. brown-ale 12.06.2024 00:51 # brown-ale
    Тут понятно, что тен Хага нужно увольнять. Просто менять не на кого. Вангую, в ноябре будет у них новый коуч.

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  8. burnley 12.06.2024 00:48 # burnley
    Ну и долбаебы конченые

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  9. tihinya-moiyobir 12.06.2024 00:39 # tihinya-moiyobir
    Заглот, шо с ебасосиной? Пхахахахахахахахаха

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