"Арсенал" переключился с Шешко на Хименеса

"Арсенал" обратил свой взор на нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса после решения Беньямина Шешко остаться в "РБ Лейпциг".

Ранее днем стало известно, что Шешко отверг интерес "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", решив заключить новый контракт с "РБ Лейпциг" на улучшенных условиях.



Шешко считался основным вариантом "Арсенала" по укреплению нападения — но не единственным, и теперь "канониры" обратили свой взор на альтернативы Беньямину.



Одной из таких альтернатив является Хименес, утверждает Evening Standard. 23-летний мексиканец забил 23 гола и отдал шесть результативных передач в 30 матчах минувшего сезона Эредивизии.



Помимо Хименеса, "Арсенал" также сохраняет интерес к Джошуа Зиркзее, который забил 11 голов за "Болонью" в сезоне Серии А 2023/24.



Как бы то ни было, у "Арсенала" все еще есть Кай Хаверц и Габриэль Жезус, способные сыграть на острие атаки, и если "канонирам" не удастся обзавестись новым нападающим, они могут потратиться на вингера — вроде Нико Уильямса из "Атлетика" или Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".