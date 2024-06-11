Омари Форсон сменил "Юнайтед" на "Монцу"

Омари Форсон Вингер "Манчестер Юнайтед" Омари Форсон завершил свой переход в итальянскую "Монцу" в качестве свободного агента.

Форсон является воспитанником "Юнайтед", хотя также занимался в академиях "Тоттенхэма" и "Вест Хэма".

За первую команду "Юнайтед" Омари дебютировал только в минувшем сезоне, появившись на замену против "Уигана" в Кубке Англии в январе.

Всего 19-летний англичанин сыграл семь матчей за "Юнайтед", включая единственный выход в старте против "Фулхэма" в феврале.

Несмотря на то, что "Юнайтед" предлагал Форсону новый контракт, Омари решил уйти свободным агентом в "Монцу", с которой связал свое будущее до 2028 года.

Добавим, в минувшем сезоне "Монца" заняла 12-е место в Серии А.


Метки Манчестер Юнайтед, Монца, трансферы, Форсон

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 23:00

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