Омари Форсон сменил "Юнайтед" на "Монцу"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Омари Форсон завершил свой переход в итальянскую "Монцу" в качестве свободного агента.

Форсон является воспитанником "Юнайтед", хотя также занимался в академиях "Тоттенхэма" и "Вест Хэма".



За первую команду "Юнайтед" Омари дебютировал только в минувшем сезоне, появившись на замену против "Уигана" в Кубке Англии в январе.



Всего 19-летний англичанин сыграл семь матчей за "Юнайтед", включая единственный выход в старте против "Фулхэма" в феврале.



Несмотря на то, что "Юнайтед" предлагал Форсону новый контракт, Омари решил уйти свободным агентом в "Монцу", с которой связал свое будущее до 2028 года.



Добавим, в минувшем сезоне "Монца" заняла 12-е место в Серии А.