"Челси" активизировал свой интерес к нападающему "Астон Виллы" Джону Дурану.

"Челси" намерен обзавестись еще одним нападающим этим летом, однако Виктор Осимхен из "Наполи" был сочтен "синими" необоснованно дорогим, а Беньямин Шешко отверг клубы Премьер-Лиги и решил остаться в "РБ Лейпциг".



Как сообщает The Telegraph, в сложившейся ситуации "Челси" активизировал свой интерес к Дурану, который был целью для "синих" еще в январе.



В январе 2023 "Вилла" потратила 18 миллионов фунтов на приглашение Дурана из "Чикаго Файр", но все это время 20-летний колумбиец является лишь дублером Олли Уоткинса, не имея реальных шансов пробиться в стартовый состав команды Унаи Эмери.



"Челси" и "Виллу" связывают хорошие отношения, вдобавок со стороны бирмингемского клуба существует встречный интерес — к полузащитнику "синих" Конору Галлахеру.