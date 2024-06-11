Дуглас Луис близок к переходу в "Ювентус"

Дуглас Луис "Ювентус" близок к приобретению полузащитника "Астон Виллы" и сборной Бразилии Дугласа Луиса.

Ранее днем появилась информация, что "Ювентус" не может позволить себе покупку Луиса по установленной цене в 50 миллионов фунтов, поэтому прорабатывает вариант с обменом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в обмен на Луиса "Вилла" получит от "Ювентуса" полузащитников Уэстона Маккенни с Самуэлем Айлинг-Джуниором, а также доплату в размере 17 млн. фунтов.

В данный момент ведутся переговоры по личным контрактам всех трех игроков.

Продажа Луиса в срок до 30 июня позволит "Вилле" остаться в рамках правил финансового фейр-плей.


Метки Айлинг-Джуниор, Астон Вилла, Луис, Маккенни, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 21:00

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