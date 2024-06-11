Дуглас Луис близок к переходу в "Ювентус"

"Ювентус" близок к приобретению полузащитника "Астон Виллы" и сборной Бразилии Дугласа Луиса.

Ранее днем появилась информация, что "Ювентус" не может позволить себе покупку Луиса по установленной цене в 50 миллионов фунтов, поэтому прорабатывает вариант с обменом.



По информации журналиста Фабрицио Романо, в обмен на Луиса "Вилла" получит от "Ювентуса" полузащитников Уэстона Маккенни с Самуэлем Айлинг-Джуниором, а также доплату в размере 17 млн. фунтов.



В данный момент ведутся переговоры по личным контрактам всех трех игроков.



Продажа Луиса в срок до 30 июня позволит "Вилле" остаться в рамках правил финансового фейр-плей.