Все 26 игроков сборной Англии тренировались во вторник

Все 26 игроков сборной Англии приняли участие в открытой тренировке в преддверии Евро-2024.

Накануне английская сборная во главе со своим наставником Гаретом Саутгейтом прилетела в Германию, чтобы начать заключительный этап подготовки к стартовому матчу группового этапа Евро-2024 против Сербии 16 июня.



Несмотря на опасения насчет здоровья отдельных игроков, все 26 человек из заявки англичан тренировались на стадионе "Эрнст-Аббе-Шпортфельд" в Йене на глазах пары сотен зрителей во вторник.



Отдельно The Independent обращает внимание на присутствие в общей группе левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, который из-за проблем с задней поверхностью бедра не играет с февраля.



Также в обычном режиме тренировались защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс и вингер "Арсенала" Букайо Сака, насчет состояния которых были вопросы.