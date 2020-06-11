Зиркзее — цель номер один МЮ среди нападающих

Нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзее сталь целью номер один "Манчестер Юнайтед" по укреплению передней линии.

В конце этого сезона главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг публично озвучил свое желание приобрести еще одного нападающего, в помощь к прибывшему год назад Расмусу Хейлунду.



И хотя будущее самого Тен Хага остается в подвешенном состоянии, это не мешает "Юнайтед" работать над трансферами, и Sky Sports называет Зиркзее, соотечественника Эрика, приоритетной "красных дьяволов" среди нападающих.



23-летний голландец, забивший 11 голов и отдавший четыре результативные передачи в минувшем сезоне Серии А, доступен для трансфера всего за 34 миллиона фунтов, которые прописаны в его контракте с "Болоньей" в качестве отступных.



Интерес к Зиркзее также проявляют "Арсенал", "Ювентус" и "Милан", причем "россонери" недавно встречались с представителями Джошуа в Лондоне.



Вообще, Зиркзее является воспитанником "Баварии". Джошуа успел поиграть за "Парму" и "Андерлехт", прежде чем летом 2022 оказался в "Болонье".