"Форест" нужно найти 20 млн. фунтов до 30 июня

"Ноттингем Форест" нужно найти около 20 миллионов фунтов в срок до 30 июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне Премьер-Лига сняла четыре очка с "Форест" за превышение установленного лимита убытков за предыдущий трехлетний период.



"Форест" рискует подвергнуться санкциям, и когда в расчетах будет учтен сезон 2023/24. Чтобы избежать этого, "лесникам" придется продать кого-нибудь из имеющихся игроков, сообщает The Telegraph.



Наиболее ценными активами "Форест" выглядят защитник Мурильо и полузащитник Морган Гиббс-Уайт, однако денежный дефицит в 20 млн. фунтов позволяет "лесникам" ограничиться продажей кого-нибудь из второстепенных игроков.



Среди таких игроков называются Мэтт Тернер, Одиссеас Влаходимос, Льюис О'Брайен, Джо Уорралл, Эммануэль Деннис и Джо Боулер.