Шешко решил остаться в "РБ Лейпциг"

Беньямин Шешко Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко решил отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и заключить новый контракт со своим клубом.

В последние недели Шешко сватали в "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", причем "канониры" назывались главным претендентом на 21-летнего нападающего сборной Словении.

"РБ Лейпциг" был бы бессилен помешать уходу Шешко, потому что контракт Беньямина предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.

Однако Шешко принял решение не уходить из "РБ Лейпциг" спустя всего один год, как он перебрался из родственного "Ред Булл", сообщает Sky Sports.

Вместо этого, еще до Евро-2024, Шешко заключит с "РБ Лейпциг" новый контракт на улучшенных условиях.

Добавим, в минувшем сезоне Шешко забил 18 голов за "РБ Лейпциг" во всех соревнованиях, включая в каждом из семи последних матчей Бундеслиги.


Метки РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 17:00

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