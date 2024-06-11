Шешко решил остаться в "РБ Лейпциг"

Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко решил отвергнуть интерес из Премьер-Лиги и заключить новый контракт со своим клубом.

В последние недели Шешко сватали в "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", причем "канониры" назывались главным претендентом на 21-летнего нападающего сборной Словении.



"РБ Лейпциг" был бы бессилен помешать уходу Шешко, потому что контракт Беньямина предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.



Однако Шешко принял решение не уходить из "РБ Лейпциг" спустя всего один год, как он перебрался из родственного "Ред Булл", сообщает Sky Sports.



Вместо этого, еще до Евро-2024, Шешко заключит с "РБ Лейпциг" новый контракт на улучшенных условиях.



Добавим, в минувшем сезоне Шешко забил 18 голов за "РБ Лейпциг" во всех соревнованиях, включая в каждом из семи последних матчей Бундеслиги.