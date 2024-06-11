"Ньюкасл" согласовал контракт с Келли

"Ньюкасл" согласовал условия пятилетнего контракта с центральным защитником "Борнмута" Ллойдом Келли.

Келли выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Бристоль Сити" за 13 миллионов фунтов в 2019 году, и у "вишенок" Ллойду довелось поработать с Эдди Хау, нынешним наставником "Ньюкасла".



Фактор Хау стал определяющим, почему 25-летний англичанин отверг интерес ряда других клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги, и выбрал "Ньюкасл".



Как сообщает BBC, Келли согласовал с "Ньюкаслом" контракт до 2029 года. Ллойд присоединится к "сорокам" как свободный агент после прохождения медобследования позже на этой неделе.



Добавим, "Ньюкасл" также хотел подписать свободным агентом защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, но того перехватил "Челси".