"Ньюкасл" согласовал контракт с Келли

Ллойд Келли "Ньюкасл" согласовал условия пятилетнего контракта с центральным защитником "Борнмута" Ллойдом Келли.

Келли выступал за "Борнмут" после своего перехода из "Бристоль Сити" за 13 миллионов фунтов в 2019 году, и у "вишенок" Ллойду довелось поработать с Эдди Хау, нынешним наставником "Ньюкасла".

Фактор Хау стал определяющим, почему 25-летний англичанин отверг интерес ряда других клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги, и выбрал "Ньюкасл".

Как сообщает BBC, Келли согласовал с "Ньюкаслом" контракт до 2029 года. Ллойд присоединится к "сорокам" как свободный агент после прохождения медобследования позже на этой неделе.

Добавим, "Ньюкасл" также хотел подписать свободным агентом защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо, но того перехватил "Челси".


Метки Борнмут, Келли, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 16:00

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