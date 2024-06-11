Кинг считает, что "Тоттенхэму" по-прежнему нужно купить нападающего

Легенда "Тоттенхэма" Ледли Кинг заявил, что его клубу по-прежнему нужно обзавестись новым нападающим.

Прошлым летом "Тоттенхэм" отпустил в "Баварию" Харри Кейна, что стало большим ударом по атакующей мощи "шпор".



Кейн забил 30 голов в Премьер-Лиге в своем последнем сезоне за "Тоттенхэм", и Кинг чувствует, что эта потеря так и не была восполнена.



"Я по-прежнему думаю, что нам нужен центральный нападающий. Сложно сказать, кто именно. Найти нападающего самого, самого высокого уровня — это дорого".



"Мне действительно нравится Исак из "Ньюкасла", но этому, наверное, не бывать".



"Мне нравится Соланке из "Борнмута", Эван Фергюсон из "Брайтона". Соланке провел хороший сезон. Я бы хотел увидеть, чтобы мы обзавелись чистым нападающим".



"Мы пропускаем много голов, но если мы улучшим игру впереди, это облегчит нагрузку на защитников".



"Если наш тренер хочет играть в атакующем стиле, то так тому и быть. Чем сильнее мы укрепим наш состав, чтобы играть в стиле нашего тренера, тем меньше мы будем пропускать", — сообщил Кинг talkSPORT.