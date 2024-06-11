Уэбб будет воспитывать рефери из бывших игроков
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб представил новую программу по обучению бывших игроков профессии рефери в ускоренном режиме.
Как сообщает Daily Mirror, пилотная программа Уэбба предусматривает 10-12 мест для бывших профессиональных футболистов, которые хотят стать рефери.
Отбирать достойных кандидатов судейский корпус будет с помощью Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), свыше 120 членов которой уже проявили свой интерес.
В организации Уэбба уверены, чтобы игровой опыт бывших футболистов поможет им в ускоренном порядке пройти курсы по переквалификации и получить свисток.
11.06.2024 14:00
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уберите этого клоуна
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Уэбб будет воспитывать рефери из бывших игроков МЮ
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