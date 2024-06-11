Уэбб будет воспитывать рефери из бывших игроков

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб представил новую программу по обучению бывших игроков профессии рефери в ускоренном режиме.

Как сообщает Daily Mirror, пилотная программа Уэбба предусматривает 10-12 мест для бывших профессиональных футболистов, которые хотят стать рефери.



Отбирать достойных кандидатов судейский корпус будет с помощью Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), свыше 120 членов которой уже проявили свой интерес.



В организации Уэбба уверены, чтобы игровой опыт бывших футболистов поможет им в ускоренном порядке пройти курсы по переквалификации и получить свисток.