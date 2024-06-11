Гвардиола: "Дверь для возвращения в "Барселону" закрыта"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил свое возвращение в "Барселону".
Согласно слухам, следующий сезон может стать последним для Гвардиолы в "Сити", и одним из возможных направлений для Хосепа называется его бывший клуб "Барселона".
В свое время Гвардиола добился грандиозных успехов с "Барселоной", которая сейчас переживает не лучшие времена — прежде всего из-за ситуации с финансами.
Однако восстанавливать былое величие "Барселоне", придется кому-нибудь другому, что и подтвердил Гвардиола во время турнира по гольфу в Каталонии на этой неделе.
"Да, эта дверь закрыта. Мы уже становимся старыми", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.
11.06.2024 13:00
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Понимает что эту Барсу уже не спасти.
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