Гвардиола: "Дверь для возвращения в "Барселону" закрыта"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола исключил свое возвращение в "Барселону".

Согласно слухам, следующий сезон может стать последним для Гвардиолы в "Сити", и одним из возможных направлений для Хосепа называется его бывший клуб "Барселона".



В свое время Гвардиола добился грандиозных успехов с "Барселоной", которая сейчас переживает не лучшие времена — прежде всего из-за ситуации с финансами.



Однако восстанавливать былое величие "Барселоне", придется кому-нибудь другому, что и подтвердил Гвардиола во время турнира по гольфу в Каталонии на этой неделе.



"Да, эта дверь закрыта. Мы уже становимся старыми", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.