Джексон получил серьезную травму в сборной Сенегала
Нападающий "Челси" Николас Джексон получил серьезную травму лодыжки в сборной Сенегала.
Джексон был вынужденно заменен в концовке матча сенегальцев против сборной ДР Конго в рамках отбора к ЧМ-2026 в минувший четверг (1:1).
В результате 22-летний нападающий пропустил победу сенегальцев со счетом 0:1 над Мавританией в минувшее воскресенье.
В официальном заявлении Сенегальской федерации футбола говорится, что Джексон получил "серьезное растяжение лодыжки". Как сообщает Evening Standard, в данный момент медицинский штаб "Челси" ожидает дополнительной информации о травме Николаса.
В минувшем сезоне, своем дебютном за "Челси" после перехода из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов, Джексон забил 14 голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
11.06.2024 12:00
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Фигово... Здоровья, надеюсь к началу сезона будешь в строю!
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Бог есть!
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Это явное усиление для пенсов
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Поправляися! Здоровья! Очень нужен к старту сезона....
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