Джексон получил серьезную травму в сборной Сенегала

Нападающий "Челси" Николас Джексон получил серьезную травму лодыжки в сборной Сенегала.

Джексон был вынужденно заменен в концовке матча сенегальцев против сборной ДР Конго в рамках отбора к ЧМ-2026 в минувший четверг (1:1).



В результате 22-летний нападающий пропустил победу сенегальцев со счетом 0:1 над Мавританией в минувшее воскресенье.



В официальном заявлении Сенегальской федерации футбола говорится, что Джексон получил "серьезное растяжение лодыжки". Как сообщает Evening Standard, в данный момент медицинский штаб "Челси" ожидает дополнительной информации о травме Николаса.



В минувшем сезоне, своем дебютном за "Челси" после перехода из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов, Джексон забил 14 голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.