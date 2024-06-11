Джексон получил серьезную травму в сборной Сенегала

Николас Джексон Нападающий "Челси" Николас Джексон получил серьезную травму лодыжки в сборной Сенегала.

Джексон был вынужденно заменен в концовке матча сенегальцев против сборной ДР Конго в рамках отбора к ЧМ-2026 в минувший четверг (1:1).

В результате 22-летний нападающий пропустил победу сенегальцев со счетом 0:1 над Мавританией в минувшее воскресенье.

В официальном заявлении Сенегальской федерации футбола говорится, что Джексон получил "серьезное растяжение лодыжки". Как сообщает Evening Standard, в данный момент медицинский штаб "Челси" ожидает дополнительной информации о травме Николаса.

В минувшем сезоне, своем дебютном за "Челси" после перехода из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов, Джексон забил 14 голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.


Метки Джексон, сборная Сенегала, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 11.06.2024 12:54 # skydreams
    Фигово... Здоровья, надеюсь к началу сезона будешь в строю!

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  2. chelsea-69 11.06.2024 12:21 # chelsea-69
    Бог есть!

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  3. apl-nash 11.06.2024 12:19 # apl-nash
    Это явное усиление для пенсов

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  4. chelsiukpro 11.06.2024 12:03 # chelsiukpro
    Поправляися! Здоровья! Очень нужен к старту сезона....

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