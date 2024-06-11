"Фулхэм" хочет свыше 50 млн. фунтов за Палинью

"Фулхэм" хочет получить свыше 50 миллионов фунтов от "Баварии" за своего полузащитника Жоау Палинью.

В минувший уикенд стало известно, что "Бавария" выдвинула стартовое предложение о покупке 28-летнего Палиньи в размере 30 млн. фунтов.



Как сообщает talkSPORT, "Фулхэм" отклонил это предложение, несмотря на желание самого Жоау перебраться в Мюнхен, не сумев этого сделать прошлым летом.



"Фулхэм" рассчитывает получить свыше 50 млн. фунтов за Палинью, который сыграл 39 матчей в минувшем сезоне, забив четыре гола.



Добавим, в данный момент Палинья находится в расположении сборной Португалии и готовится к выступлению на Евро-2024.