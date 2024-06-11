Саутгейт уйдет в отставку, если не выиграет Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что уйдет в отставку, если не выиграет Евро-2024 этим летом.

Накануне Саутгейт вылетел в Германию на свой четвертый большой международный турнир в качестве рулевого английской сборной.



Несмотря на то, что боссы FA хотят сохранить Саутгейта, сам Гарет понимает, что только победа на Евро-2024 даст ему основания заключить новый контракт.



"Если мы не выиграем, меня, наверное, здесь больше не будет. Поэтому, возможно, это последний шанс. Думаю, половина тренеров национальных команд уйдет после турнира — такова природа международного футбола".



"Я здесь почти восемь лет, и мы были близки. Ты не можешь постоянно выходить к людям и говорить: "Подождите еще немного". В некоторый момент люди теряют веру".



"Если мы хотим быть великой командой, если я хочу быть тренером топ-уровня, тогда нам нужно давать результат в большие моменты", — цитирует Саутгейта The Sun.