Саутгейт уйдет в отставку, если не выиграет Евро-2024

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что уйдет в отставку, если не выиграет Евро-2024 этим летом.

Накануне Саутгейт вылетел в Германию на свой четвертый большой международный турнир в качестве рулевого английской сборной.

Несмотря на то, что боссы FA хотят сохранить Саутгейта, сам Гарет понимает, что только победа на Евро-2024 даст ему основания заключить новый контракт.

"Если мы не выиграем, меня, наверное, здесь больше не будет. Поэтому, возможно, это последний шанс. Думаю, половина тренеров национальных команд уйдет после турнира — такова природа международного футбола".

"Я здесь почти восемь лет, и мы были близки. Ты не можешь постоянно выходить к людям и говорить: "Подождите еще немного". В некоторый момент люди теряют веру".

"Если мы хотим быть великой командой, если я хочу быть тренером топ-уровня, тогда нам нужно давать результат в большие моменты", — цитирует Саутгейта The Sun.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 11.06.2024 10:05 # shearer1
    Мужик.
    Не то что Путана и оленевод. Они который год берут...

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  2. suddenly 11.06.2024 10:03 # suddenly
    Хорошие новости.

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