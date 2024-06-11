"Ливерпуль" не планирует покупать Вирца

"Ливерпуль" не планирует покупать атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца этим летом.

Слухи о том, что Вирц может стать трансферной целью "Ливерпуля" на это окно, ходили еще несколько месяцев назад, когда главный тренер "Байера" Хаби Алонсо назывался возможным преемником Юргена Клоппа в клубе с "Энфилда".



Вирц великолепно провел сезон 2023/24, забив 18 голов и отдав 20 результативных передач в 49 матчах, что позволило "Байеру" выиграть Бундеслигу с Кубком Германии и достичь финала Лиги Европы.



Вирца также сватают в "Манчестер Сити", "Баварию" и "Реал", однако в "Ливерпуле" 21-летнего немца не будет, утверждает Liverpool Echo.



"Ливерпуль" не считает укрепление позиции атакующего полузащитника своим приоритетом на летнее окно, вдобавок Вирц почти наверняка бы стоил свыше 100 миллионов фунтов, а для "красных" это чересчур.