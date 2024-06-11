"Юнайтед" отказался от идеи с приглашением Саутгейта

Боссы "Манчестер Юнайтед" отказались от идеи с приглашением главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Только на днях стало известно, что бывший наставник "Баварии" Томас Тухель провел встречу с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом в Монако, но решил, что в данный момент времени работа на "Олд Траффорд" не для него.



Также пресса сообщала, что приход экс-главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино в "Юнайтед" оценивается как "маловероятный".



По всей видимости, не будет в "Юнайтед" и Саутгейта, который считался одним из фаворитов на замену нынешнему рулевому "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу.



Как сообщает Daily Mirror, боссы "Юнайтед" вычеркнули кандидатуру Саутгейта, потому что у них "не совпадают таймлайны". Гарет освободится не раньше окончания Евро-2024 и до тех пор даже не собирается вести переговоры о своем будущем, а "дьяволы" так долго ждать не готовы.



Кроме того, руководство FA уже дало понять, что хочет продлить рассчитанный до декабря контракт Саутгейта с зарплатой в 2.5 млн. фунтов в год. Ассоциация даже отказывается рассматривать потенциальных кандидатов на замену, несмотря на реальные опасения, что Гарет может уйти после Евро-2024.