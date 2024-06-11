"Ювентус" продолжает переговоры насчет Дугласа Луиса

"Ювентус" продолжает переговоры насчет перехода полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Оцениваемый в 50 миллионов фунтов Луис является одним из нескольких игроков, насчет которых "Вилла" готова выслушать предложения, чтобы поправить свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Как уточняет журналист Фабрицио Романо, "Ювентус" не может взять и заплатить "Вилле" требуемую сумму за Дугласа, поэтому два клуба обсуждают вариант обмена игроками с доплатой со стороны Турина.



Вместо Луиса "Вилла" может получить Самуэля Айлинг-Джниорла или Уэстона Маккенни. В данный момент переговоры продолжаются.



Добавим, в борьбу за Луиса все еще могут вступить другие клубы. Например, давний интерес к 26-летнему бразильцу имеет "Арсенал".