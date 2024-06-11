Светская хроника за вторник

Светская хроника "Челси" договорился с Майклом Олисе. Ни Томаса Тухеля, ни Маурисио Почеттино не будет в "Манчестер Юнайтед". Робиньо освоил новую профессию в тюрьме. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Челси" согласовал условия личного контракта с вингером "Кристал Пэлас" Майклом Олисе. (Givemesport)

"Челси" договорился с 17-летним полузащитником "Спорт Ресифи" Педро Лимой. (HITC)

Полузащитник Жоау Невеш, за которым охотится "Манчестер Юнайтед", отказался от нового контракта с "Бенфикой" и открыт к смене клуба. (Record)

Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири дал добро на переход в "Юнайтед". (Rudy Galetti)

"Галатасарай" предложил 21 миллион фунтов за защитника Аарона Ван-Биссаку и полузащитника Скотта Мактоминея из "Юнайтед". (Milliyet)

"Фулхэм" отклонил предложение "Баварии" в 30 млн. фунтов о покупке Жоау Палиньи и хочет в два раза больше за своего полузащитника. (Sky Sports)

"Бавария" договаривается о переходе 16-летнего нападающего "Арсенала" Чидо Оби-Мартина. (Academy Scoop)

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за вингера "Пэлас" Эберечи Эзе. (The Sun)

"Тоттенхэм" собирается предложить около 40 млн. фунтов за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Football Transfers)

"Атлетико" возобновил свой интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Пьер-Эмилю Хейбьергу, у которого остается один год по контракту. (Daily Mail)

"Ньюкасл" завершил свой интерес к голкиперу "Валенсии" Георгию Мамардашвили, за которого испанский клуб потребовал 30 млн. фунтов. (Relevo)

"Вест Хэм" находится среди клубов, проявляющих интерес к аргентинскому защитнику "Удинезе" Неуэну Пересу. (Di Marzio)

Защитник "Лацио" Даити Камада завершает проходить медобследование в "Пэлас". (Fabrizio Romano)

В ближайшие дни "Ювентус" обсудит приобретение полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Fabrizio Romano)

"Ипсвич" поспорит с "Бешикташем" за валлийского полузащитника "Рейнджерс" Тома Лоуренса. (Daily Mail)

Другое

Ни Томаса Тухеля, ни Маурисио Почеттино не будет в "Юнайтед" в случае увольнения Эрика Тен Хага с поста главного тренера. (ESPN)

Около 500 сербских хулиганов собираются устроить драки с английскими фанатам перед матчем своих сборных на Евро-2024 16 июня. (Daily Express)

Полузащитник сборной Голландии Френки Де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы лодыжки. (Evening Standard)

Не попав в заявку сборной Англии на Евро-2024, полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш улетел вместе с братом и друзьями отдыхать в Дубай. (The Sun)

Вопреки слухам, "Реал" не собирается бойкотировать клубный Чемпионат Мира после изменения формата. (BBC)

Бывший нападающий "Сити" Робиньо освоил в бразильской тюрьме новую профессию и теперь занимается починкой телевизоров и радио. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1218

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  1. crazy2008 11.06.2024 07:12 # crazy2008
    Походу нынешний владелец МЮ и его люди ещё худшие дауны, чем можно было представить. Просрут предсезонку, в команде полный раздрай. Всех адекватных менеджеров разберут, и нам придётся терпеть физрука ещё не известно сколько. Половина игроков разбежится, а новые в нынешний МЮ идти не горят желанием. Привет, Чемпионшип, по концу сезона.

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  2. chelsea-ynwa 11.06.2024 06:53 # chelsea-ynwa
    Эта война войдет в историю, как война тех, кто сражался за свою свободу и тех, кто сражался за свое рабство (с) бембодаун

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  3. wengerrrro 11.06.2024 06:24 # wengerrrro
    очередная Педра в Челси

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  4. quavo 11.06.2024 06:11 # quavo
    Саутгейт камон и пошел на хуй этот муму

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