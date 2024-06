Светская хроника за вторник

"Челси" договорился с Майклом Олисе. Ни Томаса Тухеля, ни Маурисио Почеттино не будет в "Манчестер Юнайтед". Робиньо освоил новую профессию в тюрьме. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Челси" согласовал условия личного контракта с вингером "Кристал Пэлас" Майклом Олисе. (Givemesport)



"Челси" договорился с 17-летним полузащитником "Спорт Ресифи" Педро Лимой. (HITC)



Полузащитник Жоау Невеш, за которым охотится "Манчестер Юнайтед", отказался от нового контракта с "Бенфикой" и открыт к смене клуба. (Record)



Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири дал добро на переход в "Юнайтед". (Rudy Galetti)



"Галатасарай" предложил 21 миллион фунтов за защитника Аарона Ван-Биссаку и полузащитника Скотта Мактоминея из "Юнайтед". (Milliyet)



"Фулхэм" отклонил предложение "Баварии" в 30 млн. фунтов о покупке Жоау Палиньи и хочет в два раза больше за своего полузащитника. (Sky Sports)



"Бавария" договаривается о переходе 16-летнего нападающего "Арсенала" Чидо Оби-Мартина. (Academy Scoop)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за вингера "Пэлас" Эберечи Эзе. (The Sun)



"Тоттенхэм" собирается предложить около 40 млн. фунтов за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Football Transfers)



"Атлетико" возобновил свой интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Пьер-Эмилю Хейбьергу, у которого остается один год по контракту. (Daily Mail)



"Ньюкасл" завершил свой интерес к голкиперу "Валенсии" Георгию Мамардашвили, за которого испанский клуб потребовал 30 млн. фунтов. (Relevo)



"Вест Хэм" находится среди клубов, проявляющих интерес к аргентинскому защитнику "Удинезе" Неуэну Пересу. (Di Marzio)



Защитник "Лацио" Даити Камада завершает проходить медобследование в "Пэлас". (Fabrizio Romano)



В ближайшие дни "Ювентус" обсудит приобретение полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Fabrizio Romano)



"Ипсвич" поспорит с "Бешикташем" за валлийского полузащитника "Рейнджерс" Тома Лоуренса. (Daily Mail)



Другое



Ни Томаса Тухеля, ни Маурисио Почеттино не будет в "Юнайтед" в случае увольнения Эрика Тен Хага с поста главного тренера. (ESPN)



Около 500 сербских хулиганов собираются устроить драки с английскими фанатам перед матчем своих сборных на Евро-2024 16 июня. (Daily Express)



Полузащитник сборной Голландии Френки Де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы лодыжки. (Evening Standard)



Не попав в заявку сборной Англии на Евро-2024, полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш улетел вместе с братом и друзьями отдыхать в Дубай. (The Sun)



Вопреки слухам, "Реал" не собирается бойкотировать клубный Чемпионат Мира после изменения формата. (BBC)



Бывший нападающий "Сити" Робиньо освоил в бразильской тюрьме новую профессию и теперь занимается починкой телевизоров и радио. (The Sun)