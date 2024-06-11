Кейн отреагировал на невключение Магуайра и Грилиша в заявку Англии на Евро-2024

Капитан сборной Англии Харри Кейн отреагировал на невключение опытных Харри Магуайра и Джека Грилиша в заявку национальной команды на Евро-2024.

Магуайр и Грилиш, на счету которых 63 и 36 матчей за сборную, соответственно, не попали в окончательную заявку англичан на Евро-2024.



Кейн сочувствует своим партнерам, но в то же время понимает, насколько сложный выбор стоял перед главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.



"Этим парням было действительно тяжело это принять. Особенно Эйчу (Магуайру), учитывая его травму. Я знаю, как много сборная Англии значит для него и как сильно он любит представлять свою страну".



"Конечно, грустно видеть, что они остались за бортом, но в конце концов это то, с чем приходится иметь дело, когда выступаешь за сборную Англии. Тренер должен принимать тяжелые решения".



"Каждый здесь заработал право быть здесь и доказал, что заслуживает быть здесь. Это то, что мы сказали друг другу".



"Каждый должен гордиться, что представляет Англию на большом турнире. Каждый привносит нечто свое в команду, и нам потребуются все 26 игроков, если мы хотим достичь успеха. Таков посыл — все мы сплочены".



"У нас много великолепных игроков. Игроков, за плечами у которых действительно, действительно хорошие сезоны. Это нельзя игнорировать. Эти игроки находятся на пике, в своей лучшей форме, и они заслуживают играть за свою страну".



"Быть тренером сборной Англии — это непросто. Тебе приходится принимать много тяжелых решений, выбирать из большого количества игроков. Ты можешь выбрать только 26. Мы сделали это, и я думаю, у нас великолепный состав".



"Но, как и всегда, все зависит от того, как ты проводишь матч и турнир, как выдерживаешь давление. Нам нужно будет совладать с этим в предстоящие недели", — цитирует Кейна Daily Express.