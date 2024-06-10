"Брайтон" назначит Хюрцелера на этой неделе

"Брайтон" должен обзавестись новым главным тренером на этой неделе, подтвердив переход Фабиана Хюрцелера из "Санкт-Паули".

Перед заключительным туром Премьер-Лиги "Брайтон" объявил, что Роберто Де Дзерби покинет должность главного тренера в конце сезона.



Изначально целью номер один "Брайтона" был Киран Маккенна, но тот предпочел остаться в "Ипсвиче" и даже заключил со своим клубом новый контракт.



Как сообщает The Guardian, владелец "Брайтона" Тони Блум и технический директор "чаек" Дэвид Уэйр действительно задумывались о возвращении Грэма Поттера, но в итоге решили пригласить Хюрцелера, который выиграл вторую Бундеслигу с "Санкт-Паули" в минувшем сезоне.



"Брайтон" уже договорился с Хюрцелером и даже получил разрешение на работу для 31-летнего немца. Назначение будет официально подтверждено в ближайшие дни.



Таким образом, Хюрцелер, возглавивший "Санкт-Паули" в декабре 2022, когда ему было 29 лет, станет самым молодым постоянным главным тренером в истории Премьер-Лиги, превзойдя Криса Коулмена.