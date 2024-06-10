"Бавария" заинтересована в Колуилле
"Бавария" всерьез размышляет над приобретением защитника "Челси" Леви Колуилла.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" только что достигла договоренности с защитником "Байера" Джонатаном Та о контракте до 2029 года.
"Баварии" все еще предстоит договориться с "Байером" о размере компенсации, но даже в случае заключения сделки по Та клуб с "Альянц Арены" может приобрести Колуилла.
"Бавария" имеет давний интерес к Колуиллу, и новый главный тренер мюнхенцев Венсан Компани одобрил 21-летнего англичанина как трансферную цель своего клуба.
"Бавария" уже провела предварительные переговоры о покупке Колуилла, и в Мюнхене осведомлены, что "Челси" может быть уязвим к предложениям насчет своих звезд из-за ситуации с правилами финансового фейр-плей.
10.06.2024 22:00
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