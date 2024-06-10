Трент сыграет в полузащите против Сербии
Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля", вероятно, получит место в стартовом составе сборной Англии на матч против Сербии в рамках Евро-2024.
Именно матчем против сборной Сербии 16 июня англичане возьмут старт на групповом этапе Чемпионата Европы в Германии.
Несмотря на то, что минувший сезон Александер-Арнольд отыграл за свой клуб преимущественно на позиции правого защитника, главный тренер англичан Гарет Саутгейт давно вынашивает идею по использованию Трента в качестве разыгрывающего мяч полузащитника.
По информации Daily Mail, Саутгейт собирается использовать Александер-Арнольда в тройке центральных полузащитников, доверив вице-капитану "Ливерпуля" созидательную составляющую игры. Именно на этом сосредоточена работа англичан на тренировках в заключительные дни перед началом турнира.
А вот персона партнера Деклана Райса по опорной зоне пока неясна. Раньше на роль второго полузащитника-разрушителя Саутгейт снарядил бы Калвина Филлипса, но тот не попал в заявку англичан на Евро-2024, поплатившись за провальный сезон.
Сыграть рядом с Райсом могут Конор Галлахер, Кобби Майну, Адам Уортон или Джуд Беллингем.
10.06.2024 21:00
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какой тренер, такие и пз
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