Патрик Виейра хочет вернуться в Премьер-Лигу

Легенда "Арсенала" Патрик Виейра заявил о своем желании вернуться к работе в Премьер-Лиге.

В марте прошлого года Виейра был уволен с поста главного тренера "Кристал Пэлас", поплатившись за серию из 12 матчей без побед.



Сейчас Патрик тренирует на родине "Страсбур", однако бывший полузащитник сборной Франции уже помышляет о втором заходе в Премьер-Лигу.



"Я был бы счастлив вернуться в Премьер-Лигу. Это лучшая лига. Там лучшие тренеры, лучшие игроки, и это самая захватывающая лига. Я был бы счастлив вернуться в Премьер-Лигу однажды".



"Моей целью было бы тренировать одну из команд, за которые мне довелось поиграть, выступать в Лиге Чемпионов и попытаться завоевать титул. Такова моя цель, к которой я стремлюсь".



"Политика является частью игры, и умные люди принимают правильные решения в правильное время. "Пэлас" избавился от меня в правильное время, учитывая оставшиеся у нас матчи".



"Я не жалею себя — такова наша индустрия, в таком мире мы живем. Мне важно постараться принять правильное решение, а опыт, конечно, сделает меня лучше как тренера", — цитирует Виейра Evening Standard.