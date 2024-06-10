Патрик Виейра хочет вернуться в Премьер-Лигу
Легенда "Арсенала" Патрик Виейра заявил о своем желании вернуться к работе в Премьер-Лиге.
В марте прошлого года Виейра был уволен с поста главного тренера "Кристал Пэлас", поплатившись за серию из 12 матчей без побед.
Сейчас Патрик тренирует на родине "Страсбур", однако бывший полузащитник сборной Франции уже помышляет о втором заходе в Премьер-Лигу.
"Я был бы счастлив вернуться в Премьер-Лигу. Это лучшая лига. Там лучшие тренеры, лучшие игроки, и это самая захватывающая лига. Я был бы счастлив вернуться в Премьер-Лигу однажды".
"Моей целью было бы тренировать одну из команд, за которые мне довелось поиграть, выступать в Лиге Чемпионов и попытаться завоевать титул. Такова моя цель, к которой я стремлюсь".
"Политика является частью игры, и умные люди принимают правильные решения в правильное время. "Пэлас" избавился от меня в правильное время, учитывая оставшиеся у нас матчи".
"Я не жалею себя — такова наша индустрия, в таком мире мы живем. Мне важно постараться принять правильное решение, а опыт, конечно, сделает меня лучше как тренера", — цитирует Виейра Evening Standard.
10.06.2024 20:00
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ротету попрут, и можно будет вернуться
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Легенда "Манчестер Сити" Патрик Виейра заявил о своем желании вернуться к работе в Премьер-Лиге.
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