"Лестер" хочет назначить Поттера

"Лестер" определил Грэма Поттера в качестве своего приоритетного варианта на вакантную должность главного тренера.

Поттер находится без работы с апреля 2023, когда он был уволен из "Челси", где отработал менее семи месяцев по своему пятилетнему контракту.



И сейчас — как раз благодаря "Челси" — Поттер может вернуться к работе. "Лестеру" потребовался новый рулевой после того, как "синие" переманили к себе Энцо Мареску.



Как сообщает The Guardian, Поттер является целью номер один "Лестера", но также "лисы" рассматривают другие варианты, включая бывшего наставника "Ноттингем Форест" Стива Купера.



В минувшем сезоне "Лестер" выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-Лигу с первой попытки. Однако "лисы" находятся в шатком финансовом положении, что может отпугнуть Поттера.