Альварес: "Я счастлив в "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес заявил, что счастлив в своем клубе.

В последние дни ходят упорные слухи об интересе к Альваресу со стороны "Челси" и ПСЖ, которые ищут себе новых нападающих этим летом.



Также таблоиды сообщали, что Альварес недоволен своей ситуацией с игровым временем в "Сити", однако 24-летний аргентинец поспешил это опровергнуть.



"Было сказано много вещей, но я спокоен. Мне комфортно, и я счастлив в "Сити". Посмотрим, что случится", — сообщил Альварес ESPN.



Добавим, из-за травмы своего конкурента по позиции в лице Эрлина Холанда Альварес отметился 31 появлением в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав девять результативных передач.