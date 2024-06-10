Альварес: "Я счастлив в "Сити"

Хулиан Альварес Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес заявил, что счастлив в своем клубе.

В последние дни ходят упорные слухи об интересе к Альваресу со стороны "Челси" и ПСЖ, которые ищут себе новых нападающих этим летом.

Также таблоиды сообщали, что Альварес недоволен своей ситуацией с игровым временем в "Сити", однако 24-летний аргентинец поспешил это опровергнуть.

"Было сказано много вещей, но я спокоен. Мне комфортно, и я счастлив в "Сити". Посмотрим, что случится", — сообщил Альварес ESPN.

Добавим, из-за травмы своего конкурента по позиции в лице Эрлина Холанда Альварес отметился 31 появлением в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, забив 11 голов и отдав девять результативных передач.


Метки Альварес, Манчестер Сити, слухи

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2024 18:00

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