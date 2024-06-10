"Шахтер" обвинил "Тоттенхэм" в краже Соломона

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин обвинил "Тоттенхэм", который воспользовался ситуацией в Украине, чтобы бесплатно забрать вингера Манора Соломона.

Прошлым летом "Тоттенхэм" подписал Соломона из "Шахтера" свободным агентом, воспользовавшись специальным постановлением о приостановке контрактов иностранных игроков с украинскими клубами ввиду военных действий в стране.



Палкин чувствует, что "Тоттенхэм" поступил неуважительно, забрав игрока, которого "Шахтер" на тот момент оценивал в 21 миллион фунтов. Сергей даже грозит "шпорам" судебным иском.



"У меня очень неприятные чувства насчет "Тоттенхэм". Я не могу поверить, что такого рода клуб с огромной историей — не только на европейском уровне, но и на мировом уровне — может вести себя подобным образом. На мой взгляд, это неприемлемое поведение".



"Они извлекли выгоду из войны. Возможно, будь это очень маленький клуб в Европе с небольшим количеством денег или вроде того, я бы еще понял. Но "Тоттенхэм"? "Тоттенхэм"! Как это возможно?"



"Я даже сказал "Тоттенхэму": "Парни, вам не нужно платить деньги за него сейчас. Давайте предусмотрим долю от последующей перепродажи в 30-40 процентов или около того. Этого нам будет достаточно". Но они сказали: "Нет, нет, мы не можем дать вам этого. Мы дадим вам 10 процентов". Я сказал: "Парни, это несерьезно". Дать нам 10 процентов — это неуважительно. Вы ведете себя не как футбольная семья. Вы ведете себя, как грабитель на дороге. Это неправильно".



"Мы остановили все переговоры с "Тоттенхэмом". Мы сосредоточены на суде с "Лионом" (насчет перехода Тете), и мы посмотрим, каким будет вердикт там. Затем мы примем решение о наших следующих шагах против "Тоттенхэма", — сообщил Палкин The Telegraph.