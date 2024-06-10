Хитон летит со сборной Англии на Евро-2024

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон неожиданно присоединился к сборной Англии в преддверии Евро-2024.

В минувшем сезоне 38-летний Хитон был третьим голкипером "Юнайтед", лишь на четыре матча Премьер-Лиги попав в число запасных и не сыграв ни минуты.



Вообще, Хитон сыграл только три матча за четыре последних сезона, однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил пригласить Тома в качестве тренировочного голкипера, сообщает The Independent.



Опытный Хитон будет работать со своими визави Джорданом Пикфордом, Аароном Рамсдейлом и Дином Хендерсоном, пока англичане находятся на турнире в Германии.



Добавим, контракт Хитона с "Юнайтед" истекает в конце июня. Стороны договариваются о продлении сотрудничества на сезон 2024/25.