Приход Почеттино в "Юнайтед" маловероятен

Назначение Маурисио Почеттино на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" выглядит маловероятным.

Накануне стало известно, что в прошлый вторник совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф провел встречу с Томасом Тухелем в Монако, но бывший наставник "Челси", "Баварии" и ПСЖ отказался от возможности заменить Эрика Тен Хага.



По информации The Telegraph, Тухель взял самоотвод, потому что хочет отдохнуть от футбола. Томас допускает, что его каникулы продлятся целый год.



Ранее "Юнайтед" также контактировал с Кираном Маккенной, который ассистировал Жозе Моуриньо и Оле Гуннару Сульшеру на "Олд Траффорд", но 38-летний североирландец предпочел остаться в "Ипсвиче", с которым заключил новый контракт.



В шорт-листе "Юнайтед" на замену Тен Хагу все еще значатся Роберто Де Дзерби, Томас Франк и как раз Почеттино, но назначение последнего оценивается как "маловероятное".



Как бы то ни было, ожидается, что судьба Тен Хага прояснится уже на этой неделе. По слухам, Эрик испытывает разочарование от такой задержки с решением насчет его будущего.