Кейн считает поражение от Исландии "сигналом пробуждения" для англичан

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что поражение от Исландии на "Уэмбли" станет полезным сигналом пробуждения для его команды в преддверии Евро-2024.

Свою подготовку к первенству Европы англичане завершили домашним поражением 0:1 от Исландии, однако Кейн призывает не придавать большого значения этому товарищескому матчу.



В то же время Кейн рассматривает этот результат как напоминание, что матчи против Сербии, Дании и Словении будут столь же непростыми и потребуют максимальной самоотдачи.



"Практически все матчи в группе будут очень похожи в плане того, как соперник строит свою игру".



"Мы отправляемся туда в качестве одного из фаворитов, и мы должны принять эту ответственность, потому что мы заслужили право быть там. Мы никогда не будем воспринимать это как само собой разумеющееся".



"Я всегда говорил, что нас нужно судить по форме на турнире, по соревновательному футболе. Конечно, будет некоторый шум насчет пятницы, но я думаю, фанаты испытывают большой оптимизм, и это правильно".



"В конце концов это зависит от нас, сыграем ли мы правильным образом. Этот результат может стать хорошим сигналом пробуждения для каждого, чтобы осознать, что это будет не так легко, как люди думают. Впереди много работы", — цитирует Кейна Evening Standard.