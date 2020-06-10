Вейналдум: "Слот на одном уровне с Клоппом и Моуриньо"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что новый главный тренер "красных" Арне Слот находится на одном уровне с Юргеном Клоппом и Жозе Моуриньо.

Проведя девять сезонов в "Ливерпуле", Клопп уступил свое место Слоту, который заслужил хвалебные отзывы своей работой в "Фейеноорде".



Вейналдуму довелось воочию наблюдать за тем, как делает свою работу его соотечественник, и Джорджиньо уверен, что "Ливерпуль" обзавелся равноценной заменой Клоппу.



"В начале этого сезона я несколько дней тренировался с "Фейеноордом", и там я увидел, как Слот трудится. Это очень высокий уровень. Я думал, что он действительно великолепен".



"Я могу сравнить его с Клоппом и Моуриньо. Я скажу, что он на одном с ними уровне".



"Да, теперь он приходит в совершенно другой мир, и это факт. Но разве это значит, что он не сможет делать там то, что делал в "Фейеноорде"? — сообщил Вейналдум Algemeen Dagblad.