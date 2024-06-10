Нкунку не покинет "Челси" летом

"Челси" отводит ключевую роль нападающему Кристоферу Нкунку в своих планах на следующий сезон.

В сезоне 2023/24 Нкунку пропустил 39 матчей "Челси" во всех соревнованиях из-за различных травм, первую из которых он получил еще в предсезонный период.



26-летний француз, купленный год назад у "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов, смог забить лишь три гола за "Челси" в Премьер-Лиге.



Ожидается, что этим летом "Челси" купит еще одного нападающего, но на "Стэмфорд Бридж" по-прежнему возлагают большие надежды на Нкунку, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска отводит Нкунку ключевую роль, а сам Кристофер очень счастлив в лондонском клубе и жаждет проявить себя.



Как утверждает Романо, нет никаких шансов, что Нкунку покинет "Челси" в обозримом будущем.