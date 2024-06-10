"Арсенал" определил четырех игроков на продажу

"Арсенал" открыт к предложениям насчет голкипера Аарона Рамсдейла, полузащитника Эмиля Смит-Роу, вингера Риса Нелсона и нападающего Эдди Нкетиа.

Все четверо перечисленных игроков неудачно провели сезон 2023/24, не попадая в стартовый состав команды Микеля Артеты.



Как сообщает Daily Mirror, теперь "Арсенал" готов принести эту четверку в жертву для пополнения своего трансферного бюджета на это лето.



Рамсдейл уже дал понять, что не готов мириться с ролью запасного голкипера, тогда как подтолкнуть Нкетиа к уходу может намерение "Арсенала" приобрести другого нападающего.