"Арсенал" определил четырех игроков на продажу
"Арсенал" открыт к предложениям насчет голкипера Аарона Рамсдейла, полузащитника Эмиля Смит-Роу, вингера Риса Нелсона и нападающего Эдди Нкетиа.
Все четверо перечисленных игроков неудачно провели сезон 2023/24, не попадая в стартовый состав команды Микеля Артеты.
Как сообщает Daily Mirror, теперь "Арсенал" готов принести эту четверку в жертву для пополнения своего трансферного бюджета на это лето.
Рамсдейл уже дал понять, что не готов мириться с ролью запасного голкипера, тогда как подтолкнуть Нкетиа к уходу может намерение "Арсенала" приобрести другого нападающего.
10.06.2024 11:00
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