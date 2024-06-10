"Ньюкасл" договорился с Траффордом

"Ньюкасл" выигрывает борьбу за Джеймса Траффорда, согласовав условия личного контракт с голкипером "Бернли".

Ожидается, что вылетевший из Премьер-Лиги "Бернли" не будет препятствовать уходу Траффорда, который лишь год назад был приобретен у "Манчестер Сити" за 19 миллионов фунтов.



В предыдущие недели Траффорда сватали в "Челси", "Ливерпуль" и "Баварию", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Ньюкасл" стал явным фаворитом в борьбе за 21-летнего англичанина.



"Ньюкасл" уже договорился с самим Траффордом и сейчас готовит свое второе предложение о покупке Джеймса после того, как "Бернли" отклонил стартовый "оффер" "сорок" в 16 млн. фунтов.



Если сделка состоится, то "Сити" как бывший клуб Траффорда получит свои 20%.