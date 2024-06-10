Консорциум Манукяна предложил 400 млн. фунтов за "Эвертон"
Лондонский бизнесмен армянского происхождения Ваче Манукян сделал предложение о покупке "Эвертона".
В данный момент хозяин "Эвертона" Фархад Мошири ищет нового покупателя на свои 94% акций после того, как его сделка с 777 Partners сорвалась.
Очередным претендентом на покупку "Эвертона" стал Манукян со своими партнерами. Их консорциум уже предложил 400 миллионов фунтов за клуб с "Гудисон Парк", сообщает The Athletic.
Манукян является партнером глобальной инвестиционной фирмы IMS Digital Ventures, а его консорциум объединяет инвесторов с Ближнего Востока и США.
10.06.2024 09:00
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