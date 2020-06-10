МЮ примет решение насчет Тен Хага на этой неделе

На стартовавшей неделе "Манчестер Юнайтед" должен будет принять решение насчет своего главного тренера Эрика Тен Хага.

После победы 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая боссы "Юнайтед" приступили к анализу этого сезона, чтобы оценить работу Тен Хага и определиться насчет дальнейшего сотрудничества.



"Юнайтед" нужно не просто принять решение, но и подготовиться к его последствиям. Если Тен Хаг останется, то встанет вопрос о продлении истекающего через 12 месяцев контракта Эрика.



А если Тен Хаг уйдет, то "Юнайтед" потребуется замена, и именно поэтому "красные дьяволы" контактируют с различными тренерами, однако Томас Тухель, как и сообщалось накануне, уже решил, что эта работа не для него.



Daily Mail и The Times уверены, что ситуация с будущим Тен Хага прояснится на стартовавшей неделе. Внутри "Юнайтед" есть ожидания, что решение вот-вот будет принято.



Помимо упомянутого Тухеля, с работой в "Юнайтед" пресса также связывает Гарета Саутгейта, Томаса Франка, Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино.