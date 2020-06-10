МЮ примет решение насчет Тен Хага на этой неделе

Эрик Тен Хаг На стартовавшей неделе "Манчестер Юнайтед" должен будет принять решение насчет своего главного тренера Эрика Тен Хага.

После победы 1:2 над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая боссы "Юнайтед" приступили к анализу этого сезона, чтобы оценить работу Тен Хага и определиться насчет дальнейшего сотрудничества.

"Юнайтед" нужно не просто принять решение, но и подготовиться к его последствиям. Если Тен Хаг останется, то встанет вопрос о продлении истекающего через 12 месяцев контракта Эрика.

А если Тен Хаг уйдет, то "Юнайтед" потребуется замена, и именно поэтому "красные дьяволы" контактируют с различными тренерами, однако Томас Тухель, как и сообщалось накануне, уже решил, что эта работа не для него.

Daily Mail и The Times уверены, что ситуация с будущим Тен Хага прояснится на стартовавшей неделе. Внутри "Юнайтед" есть ожидания, что решение вот-вот будет принято.

Помимо упомянутого Тухеля, с работой в "Юнайтед" пресса также связывает Гарета Саутгейта, Томаса Франка, Роберто Де Дзерби и Маурисио Почеттино.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2024 08:00

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  1. quavo 10.06.2024 08:05 # quavo
    франк и в середняке себя не показал, так же как и де дзерби. в моменте выстрелили, а так уровень их это ттх. про косорылого вообще молчу , там лучше 10хаг пусть остается

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  2. quavo 10.06.2024 08:02 # quavo
    если по началу рэтклиф и ко какое то приятное впечатление произвели, то сейчас со своими е6анутыми решениями становиться ясно, что от жидо6лядей они не далеко ушли

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