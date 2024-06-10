"Тоттенхэм" расторгнет контракт с Ндомбеле
"Тоттенхэм" собирается расторгнуть контракт со своим полузащитником Танги Ндомбеле, позволив тому покинуть клуб бесплатно.
Летом 2019 "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, купив Ндомбеле у "Лиона" по сделке стоимостью 65 миллионов фунтов, включая бонусы.
С тех пор Ндомбеле сыграл только 91 матч за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях, забив 10 голов. Последний раз Танги выходил на поле в футболке "шпор" еще в январе 2022.
После января 2022 Ндомбеле успел побывать на правах аренды в "Наполи" и "Галатасарае", с обоими клубами выиграв по титулу в своих первенствах.
Сейчас у Ндомбеле остается еще один год по контракту с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю, однако Evening Standard утверждает, что "Тоттенхэм" позволит 27-летнему французу уйти свободным агентом.
Это решение будет принято в интересах всех сторон, потому что "Тоттенхэм" разгрузит свою зарплатную ведомость, а Ндомбеле сможет самостоятельно определиться со своим будущим.
10.06.2024 07:00
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Ну хоть в арендах трофеи собрал, а то в грёбаном курятнике хрен бы чего добился
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65 million down the drain...
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