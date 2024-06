Светская хроник за понедельник

"Манчестер Юнайтед" готовит второе предложение по Жоау Невешу. "Арсенал" заинтересован в Доминике Соланке. Хави хочет тренировать в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Предложение "Манчестер Юнайтед" в 51 миллион фунтов о покупке полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша было отклонено, но "красные дьяволы" готовы предпринять вторую попытку. (A Bola)



Президент "Атлетико" ожидает, что нападающий Хулиан Альварес останется в "Манчестер Сити". (Evening Standard)



"Ливерпуль" близок к покупке полузащитника "Аталанты" Эдерсона за 38 млн. фунтов. (Jorge Nicola)



"Арсенал" — один из клубов, проявляющих интерес к нападающему "Борнмута" Доминику Соланке, чей контракт предусматривает отступные в 65 млн. фунтов. (Daily Express)



"Арсенал" готов продать защитника Кирана Тирни этим летом всего за 10 млн. фунтов. (Metro)



"Наполи" будет готов купить нападающего "Челси" Ромелу Лукаку только в случае расставания с Виктором Осимхеном. (Fabrizio Romano)



Целями "Ньюкасла" на это лето являются Джаррод Боуэн из "Вест Хэма", Майкл Олисе из "Кристал Пэлас" и Нико Уильямс из "Атлетико". (The Telegraph)



"Ньюкасл" хочет купить нападающего этим летом. (Football Insider)



"Ювентус" может предложить "Астон Вилле" своего полузащитника Уэстона Маккенни в обмен на Дугласа Луиса. (Calciomercato)



"Вилла" нужно продать игроков на 60 млн. фунтов этим летом, чтобы избежать санкций за нарушение правил ФФП. (Football Insider)



Другое



"Юнайтед" задумывается о приглашении бывшего наставника "Брайтона" Роберто Де Дзерби после того, как Томас Тухель решил, что эта работа не для него. (The Times)



Грэм Поттер не вернется на тренерский мостик "Брайтона". (Sky Sports)



"Ноттингем Форест" готов позвать главного тренера "Фулхэма" Марку Силву, если Нуну Эшпириту Санту покинет "Сити Граунд". (Daily Mail)



Бывший наставник "Барселоны" Хави хочет тренировать в Премьер-Лиге. (Sport)



Экс-рулевой "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что с радостью бы променял свое сенсационное чемпионство в Премьер-Лиге с "лисами" на титул Серии А с "Ромой". (The Sun)



Голкипер "Челси" Джордже Петрович признался, что дал своему партнеру по команде Коулу Палмеру прозвище "Бобы", а тот ему в ответ — "Свекла". (talkSPORT)



Легенда "Ливерпуля" Алан Хансен серьезно болен и находится в госпитале. (Liverpool Echo)