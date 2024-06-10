"Вулверхэмптон" согласовал покупку Родригу Гомеша

"Вулверхэмптон" согласовал приобретение вингера "Браги" Родригу Гомеша за 12.7 млн. фунтов.

Сезон 2023/24 Гомеш ярко отыграл за "Эшторил" на правах аренды из "Браги", забив семь голов в 30 матчах.



Своей игрой Гомеш также привлек внимание "Атлетико", однако Daily Mail утверждает, что "Вулверхэмптон" выигрывает борьбу за 20-летнего португальца.



Уже на предстоящей неделе Гомеш, также способный сыграть вингбека, прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование и подписать с "волками" контракт на пять лет.



Родригу предстоит стать уже вторым новичком "Вулверхэмптона" этим летом после полузащитника Томми Дойла, которого "волки" выкупили у "Манчестер Сити" за 4.3 млн. фунтов.



Также "Вулверхэмптон" находится в поисках нападающего, надеясь опередить "Ноттингем Форест" в борьбе за Че Адамса, чей контракт с "Саутгемптоном" истекает в конце июня.