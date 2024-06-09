Тухель отверг "Юнайтед"

Томас Тухель не заинтересован в работе главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Покинувший "Баварию" в конце сезона Тухель считался одни из фаворитов на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Эрику Тен Хагу, который все еще находится в ожидании вердикта клуба насчет дальнейшего сотрудничества.



По информации BBC, на днях Тухель действительно встретился с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом во Франции, но в итоге взял самоотвод.



50-летний немец, также тренировавший "Челси", ПСЖ и дортмундскую "Боруссию", хочет сделать перерыв от футбола, прежде чем вернется к работе.



На радаре у "Юнайтед" также находится главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, но свой первый предсезонный матч "красные дьяволы" проводят уже на следующий день после финала Евро-2024.