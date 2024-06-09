"Эвертон" работает над покупкой Бройи

Армандо Бройя "Эвертон" работает над приобретением нападающего "Челси" Армандо Бройи.

По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, "Эвертон" надеется на "скорый прорыв" в переговорах по Бройе.

"Ириски" настроены купить Бройю, несмотря на то, что Армандо невыразительно провел вторую половину минувшего сезона в аренде в "Фулхэме", где не забил ни одного гола при восьми выходах на замену.

В своих 38 матчах за "Челси" Бройя отличился лишь трижды. Становление 22-летнего албанца в первой команде "синих" было нарушено травмами.

Если раньше "Челси" оценивал Бройю в 50 миллионов фунтов, то на сей раз готов довольствоваться 30 млн. фунтов.


Метки Бройя, Челси, Эверон

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2024 21:00

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  1. rbb 09.06.2024 21:40 # rbb
    Продано)

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  2. hachidlo 09.06.2024 21:03 # hachidlo
    Если смогут продать это бревно ака албанского Нуньеза за 30+ млн, то это просто бизнескарси полнейший будет.

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