"Эвертон" работает над покупкой Бройи
"Эвертон" работает над приобретением нападающего "Челси" Армандо Бройи.
По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, "Эвертон" надеется на "скорый прорыв" в переговорах по Бройе.
"Ириски" настроены купить Бройю, несмотря на то, что Армандо невыразительно провел вторую половину минувшего сезона в аренде в "Фулхэме", где не забил ни одного гола при восьми выходах на замену.
В своих 38 матчах за "Челси" Бройя отличился лишь трижды. Становление 22-летнего албанца в первой команде "синих" было нарушено травмами.
Если раньше "Челси" оценивал Бройю в 50 миллионов фунтов, то на сей раз готов довольствоваться 30 млн. фунтов.
09.06.2024 21:00
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Продано)
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Если смогут продать это бревно ака албанского Нуньеза за 30+ млн, то это просто бизнескарси полнейший будет.
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