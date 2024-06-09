"Эвертон" работает над покупкой Бройи

"Эвертон" работает над приобретением нападающего "Челси" Армандо Бройи.

По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, "Эвертон" надеется на "скорый прорыв" в переговорах по Бройе.



"Ириски" настроены купить Бройю, несмотря на то, что Армандо невыразительно провел вторую половину минувшего сезона в аренде в "Фулхэме", где не забил ни одного гола при восьми выходах на замену.



В своих 38 матчах за "Челси" Бройя отличился лишь трижды. Становление 22-летнего албанца в первой команде "синих" было нарушено травмами.



Если раньше "Челси" оценивал Бройю в 50 миллионов фунтов, то на сей раз готов довольствоваться 30 млн. фунтов.