МЮ готов продать Санчо за 40 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 40 миллионов фунтов за вингера Джейдона Санчо.

Поссорившись с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, вторую половину минувшего сезона Санчо провел в аренде в дортмундской "Боруссии", с которой достиг финала Лиги Чемпионов.



Арендное соглашение по Санчо не предусматривает выкупа, поэтому теперь 24-летний англичанин ожидает, что решит клуб, с которым у него остается два года по контракту.



По информации BBC, "Юнайтед" предпочитает продать Санчо, независимо от решения, которое будет принято насчет Тен Хага. "Красные дьяволы" готовы довольствоваться 40 млн. фунтов, что значительно меньше тех 73 млн. фунтов, за которые Джейдон был куплен у "Боруссии" три года назад.



"Боруссия" была бы рада вернуть Санчо, но лишь может позволить себе повторную аренду. Также к Джейдону существует интерес со стороны других клубов Европы, включая "Ювентус".