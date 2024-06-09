"Арсенал" и "Юнайтед" следят за Зиркзее

Джошуа Зиркзее "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее.

Контракт Зиркзее предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов), поэтому "Болонья" может быть бессильна помешать уходу своей звезды этим летом.

Огромные усилия, чтобы заполучить Зиркзее, прикладывает "Милан", однако Sky Sports может подтвердить, что "Арсенал" и "Юнайтед" остаются претендентами на 23-летнего голландца.

И "канониры", и "красные дьяволы" ставят перед собой цель обзавестись новым нападающим в летнее окно.

Добавим, в минувшем сезоне Зиркзее забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах Серии А, где "Болонья" финишировала на пятом месте.


Метки Арсенал, Болонья, Зиркзее, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2024 19:00

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