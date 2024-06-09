"Бавария" предложила 30 млн. фунтов за Палинью

"Бавария" предложила 30 миллионов фунтов за опорного полузащитника "Фулхэма" Жоау Палинью.

Палинья едва не перешел в "Баварию" еще прошлым летом. Также прошлым летом "Фулхэм" отклонил предложение "Вест Хэма" в 45 млн. фунтов о покупке Жоау.



С назначением Венсана Компани своим главным тренером "Бавария" возобновила интерес к Палинье и сейчас выдвинула свое предложение по 28-летнему игроку сборной Португалии. Это предложение не было принято, но диалог продолжается.



Предполагается, что Палинья по-прежнему хочет перебраться в Мюнхен, но "Баварии" придется потрудиться, чтобы достичь компромисса с "Фулхэмом".