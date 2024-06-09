Рэтклифф провел встречу с Тухелем

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф провел секретную встречу с бывшим главным тренером "Баварии" Томасом Тухелем.

Вот уже две недели руководство "Юнайтед" анализирует этот сезон, чтобы затем принять решение насчет своего нынешнего наставника Эрика Тен Хага.



Это не секрет, что "Юнайтед" уже находится в контакте с другими тренерами, и в минувший вторник Рэтклифф лично встретился с Тухелем в Монако.



Во время этой встречи Тухель раскрыл свои планы, если получит работу в "Юнайтед". Также Томас объяснил, как он реабилитировал бы Джейдона Санчо и вернул бы в форму Мейсона Маунта.



В качестве примера Тухель привел защитника Антонио Рюдигера, чей потенциал он смог раскрыть в "Челси" после неудачного периода.