"Фенербахче" хочет купить Гринвуда

"Фенербахче" стал очередным претендентом на нападающего Мейсона Гринвуда, принадлежащего "Манчестер Юнайтед".

Будущее Гринвуда находится в подвешенном состоянии после того, как Мейсон завершил сезон аренды в "Хетафе", где забил 10 голов в 36 матчах, вернув свою карьеру на рельсы.



Предполагается, что Гринвуд не вернется к выступлениям за родной "Юнайтед", и приоритетом "красных дьяволов" является продажа 22-летнего англичанина.



В предыдущие недели Гринвуда сватали в различные европейские клубы, включая "Барселону", "Атлетико", дортмундскую "Боруссию", "Наполи" и "Ювентус".



Как сообщает The Sun, интерес к Гринвуду также проявил "Фенербахче", едва назначивший бывшего главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



В 2018 году Моуриньо взял Гринвуда, которому тогда было 16 лет, в предсезонное турне "Юнайтед" по Соединенным Штатам.



"Фенербахче" готов раскошелиться на 50 миллионов фунтов ради приглашения Гринвуда, однако Мейсон имеет сомнения насчет переезда в Турцию и работы с Моуриньо.