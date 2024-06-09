"Арсенал" узнал цену за Дугласа Луиса

"Арсеналу" придется раскошелиться на 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Луис сыграл ключевую роль в попадании "Виллы" в Лигу Чемпионов по итогам сезона 2023/24, забив девять голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге.



Однако "Вилла" является одним из нескольких клубов, которые находятся под давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и нуждаются в продажах до 30 июня.



Эта ситуация может открыть дверь к переходу Луиса в "Арсенал", для которого 26-летний игрок сборной Бразилии является давней трансферной целью.



По информации Daily Mirror, боссы "Виллы" назначили за Луиса цену в 50 млн. фунтов — это вдвое больше тех 25 млн. фунтов, которые "Арсенал" предлагал за Дугласа в 2022 году.



Интерес к Луису также проявляют "Ювентус" и "Милан", причем итальянская пресса считает клуб из Турина фаворитом в борьбе за бывшего полузащитника "Манчестер Сити".