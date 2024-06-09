Клубы Премьер-Лиги могут устроить трансферный рейд на "Баварию", которая определила шесть игроков, доступных для перехода.

Ожидается, что этим летом "Бавария" значительно изменит свой облик, что связано с бестрофейным сезоном и приходом нового главного тренера в лице Венсана Компани.



"Бавария" уже работает над приобретениями, но одновременно будут и расставания. По информации Sky Sport Germany, гранд Бундеслинги открыт к предложениям насчет защитников Маттейса Де Лигта и Нуссаира Мазрауи, полузащитников Йозуа Киммиха и Леона Горецки, вингеров Кингли Комана и Сержа Гнабри.



Указанные игроки могут заинтересовать ведущие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Челси".



Например, Киммиха связывают с воссоединением с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, вместе с которым ему довелось поработать в Мюнхене, а Де Лигт мог бы стать заменой Рафаэлю Варану в "Юнайтед" или Тиаго Силве в "Челси".